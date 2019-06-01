İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık cinayetinde 2 gözaltı

İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Saldırının ardından çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sahur vaktinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda H.A. ve Y.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında, firari suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Hazırlanan iddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temini saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Narlıdere ilçesinde dün üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçmış, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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