İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı
30.10.2020 19:13
İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesinde yıkılan 7 katlı binadan 5. kişi yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir'deki enkazdan bir kişi daha kurtarıldı
İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesinde yıkılan 7 katlı binadan 5. kişi yaralı olarak çıkarıldı.
Merkez üssü Seferihisar olan 6.7 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken binadan bir erkek vatandaş yaralı olarak kurtarıldı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği apartmanda çalışmalar devam ediyor.
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