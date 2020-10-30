İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
30.10.2020 21:47
İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesi Dumlupınar Sokak'ta tamamen yıkılan 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik istedi. Ekiplerin çalışması devam ederken enkaz altından acı haber geldi. Tamamen yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze, kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği enkazda çalışmalar devam ediyor.
(İHA)
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