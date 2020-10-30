İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'deki enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi Dumlupınar Sokak'ta yıkılan 8 katlı binadan 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Merkez üssü Seferihisar olan 6.7 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde tamamen yıkılan 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler zaman zaman çevredekilerden tam sessizlik istedi. Ekiplerin çalışması devam ederken enkaz altından acı haber geldi. Tamamen yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenaze, kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği enkazda çalışmalar devam ediyor.