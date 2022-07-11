Diğer şüpheli U.H'nin başka suçtan cezaevinde olduğu, K.U'nun ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği belirlenen ve daha önce hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüphelilerden Y.A'nın, Konak ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde yakalandığı ve adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İzmir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

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