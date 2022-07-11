İzmir'deki eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'deki eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

11.07.2022 17:08
İzmir'deki eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

İzmir Valiliği, eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir Valiliği, eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mithatpaşa Caddesi'nde uzun süredir kullanılmayan konaktan hurdaların çalınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yayımlanması üzerine Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Temmuz'da konaktan hırsızlık yapıldığının anlaşılması üzerine zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği belirlenen ve daha önce hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüphelilerden Y.A'nın, Konak ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde yakalandığı ve adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Diğer şüpheli U.H'nin başka suçtan cezaevinde olduğu, K.U'nun ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Konağın 24 saat esasıyla korunması amacıyla Konak Kaymakamlığınca görevlendirme yapıldığı da duyuruldu.

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Kaynak: AA

İzmir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki eski Vali Konağı'ndan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

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