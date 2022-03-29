İzmir'deki "Eski Vali Konağı" restore edilecek - Son Dakika
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İzmir'deki "Eski Vali Konağı" restore edilecek

29.03.2022 18:55
İzmir'deki "Eski Vali Konağı" restore edilecek

İzmir Valiliği, Konak'taki "Eski Vali Konağı'nın" restorasyonuna ilişkin ihale sürecinin en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

İzmir Valiliği, Konak'taki "Eski Vali Konağı'nın" restorasyonuna ilişkin ihale sürecinin en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Konak Mithatpaşa Caddesi üzerindeki "Eski Vali Konağı'nın" Anıtlar Yüksek Kurulu'nun tarafından tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti hazine, tahsisi ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde olan yapının yeniden kullanılması için hazırlanan tadilat projesinde son aşamaya gelinmiştir. Yapı, restorasyon çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale getirilecektir."

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eski Vali Konağı'nın restorasyonuna ilişkin ihale sürecinin en kısa sürece başlayacağını belirtti.

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İzmir Valiliği, Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki 'Eski Vali Konağı' restore edilecek - Son Dakika


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