- İzmir
'deki fabrikada kazan dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı
Fabrikadaki patlamada ölü sayısı ikiye yükseldi
İZMİR - İzmir'in Torbalı
ilçesinde bir fabrikada, bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu iki kişi öldü. Hastaneye kaldırılan iki kişinin tedavisi ise devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Yeniköy Organize Sanayi Bölgesi
'nde bakır tozu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Üretimin yapılması esnasında kazanda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre Selçuk Çelebi
isimli işçi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı işçilere hemen müdahale ederek Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan mühendis Aziz Yıldız'ın ise durumu ağırdı. Ağır yaralı mühendise dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki kişinin ise tedavisi sürerken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.