İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi

12.05.2022 10:48
İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada sürücü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ödemiş ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Yukarı Çayır mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ekiz (60) idaresindeki 35 ZEF 72 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yan yatan traktörün altında kalan Mustafa Ekiz, feci kazada can verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi
İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Ödemiş'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü Son dakika haberi: Ödemiş'te şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü İzmir'e Kuvvetli Yağış Uyarısı İzmir'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Traktör, Ödemiş, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:15:40. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki feci kazada traktör sürücüsü can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement