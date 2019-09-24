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İzmir'deki fetö operasyonlarında 33 gözaltı

22 dakika önce

İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki fetö operasyonlarında 33 gözaltı, System.String[]
İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen iki farklı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlardan birinin, 2011 yılında yapılan Komiser Yardımcılığı Sınavı'ndaki usulsüzlüklerle ilgili olduğu, diğerinin ise FETÖ'nün finans ayağına yönelik yapıldığı bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince sabah saatlerinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, çoğu ByLock kullanıcısı olan ve örgüte finans sağlamak için çalışmalar yaptıkları belirlenen 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu esnaf ve iş insanı olan 19 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, 2011 yılında yapılan Komiser Yardımcılığı  Sınavı'ndaki usulsüzlüklerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen ve çoğu meslekten ihraç edilmiş polis olan 14 şüpheli gözaltına alındı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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