Son Dakika Haberleri: İzmir'deki FETÖ operasyonu
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İzmir'deki FETÖ operasyonu

1 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay ve 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin bulunduğu 12 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

Olay

İzmir merkezli 9 ilde 17 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve "ankesör" soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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