İzmir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 9 Kasım'da gözaltına alınan 22'si kadın 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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