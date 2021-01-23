FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı

FETÖ operasyonunda KKTC\'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4\'ü tutuklandı
Son Güncelleme: 23.01.2021 01:27

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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