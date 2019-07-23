Son Dakika Haberleri: İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
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İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

1 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 20 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama, System.String[]
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 20 zanlıdan 19'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 1'i, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği için adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
FETÖ'de sözde "genel müdür", "müdür", "müdür yardımcısı" ve "öğretmen" seviyesinde faaliyet gösteren 19 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
Operasyon
FETÖ'nün İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 19 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 zanlıdan 20'si gözaltına alınmıştı.
Soruşturma dosyasında adı geçen C.A'nın, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile irtibatlı olduğu, ayrıca tüm zanlıların ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.
İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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