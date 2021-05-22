İzmir'deki "flamingo adası" kuluçkaya yatan binlerce allı turnaya kucak açtı - Son Dakika

Dünyanın en büyük yapay kuluçka adaları arasında gösterilen İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6,5 dönüm alan, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası üzerindeki İzmir Kuş Cenneti'nde doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 9 yıl önce yapay kuluçka adası oluşturuldu.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında kuluçkaya yatan kuşların yuva yaparken zorluk yaşamaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ada, binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada bu yıl yaklaşık 18 bin flamingo yavrusunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaretçi merkezinden de izlenebiliyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, Gediz Deltası'nın 1998 yılında Ramsar sözleşmesine dahil edilerek koruma altına alındığını ve burada en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu söyledi.

Yumurtadan çıkan kuşlar "kreşte" uçmayı öğreniyor

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini, bu sayede türün sayısının arttığını vurgulayan Aslanapa, şöyle konuştu:

"Flamingolar Akdeniz Havzası içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de, ülkemizde ise sadece Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nda üremektedir. Burada 2012 yılında yüzölçümüyle dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adasının yapımı gerçekleşti. Flamingolar koloni halinde kuluçkaya yatarlar. Savunmasız olduklarından ıssız bölgelerde ürerler. Bu yıl adada yaklaşık 18 bin çift flamingo yuva yaptı. Bu da yaklaşık 18 bin yavrunun İzmir'de dünyaya geleceği anlamını taşımaktadır. Flamingoların kuluçka dönemi genellikle nisan ayının ilk haftası ile mayıs ayının ilk haftası arasında olmak üzere 30-32 gündür. Mayıs ayında dünyaya gelen flamingolar haziran temmuz aylarında, doğdukları adanın yanında topluca suya iner ki buraya kreş denir. Kreşte iki ay boyunca anne ve babaları tarafından beslenirler. Sonra ağustos ayından itibaren de uçma denemelerine başlar, uçmayı öğrenir ve çevreye dağılırlar."

Aslanapa, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, özellikle kuluçka ve yavrulama döneminde titiz çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gediz Deltası flamingo adasında, her sene üreme dönemi öncesi adanın rehabilitasyonu yapılır. Adanın toprak örtüsü flamingoların yuva yapmasını kolaylaştıracak şekilde yumuşatılır, çapalanır. Ada etrafı ahşap çit ile çevrilerek yumurtaların yabani hayvanlardan korunması sağlanır. Kuluçka döneminde adadaki flamingoların tedirgin olmaması için adanın yakınına gidilmesine, onları rahatsız edecek herhangi bir iş ve işlem yapılmasına, insan varlığına ve araç giriş çıkışına izin verilmemektedir."