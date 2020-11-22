İzmir'deki geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak - Son Dakika

İzmir'deki geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak

22.11.2020 16:55
İzmir'deki geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenler için hazırlanan 493 konteynerlik geçici konaklama merkezi, yarından itibaren depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenler için hazırlanan 493 konteynerlik geçici konaklama merkezi, yarından itibaren depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.

AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici konaklama merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

Altyapı, çevre düzenleme ve konteyner yerleştirme işlemlerinin bitirildiği merkezde son kontrolleri yapan görevliler, elektrik şebekesi ve peyzaj çalışmasıyla sosyal donatıları hazır hale getirmeye çalışıyor.

Yarından itibaren etaplar halinde depremzedeleri ağırlamaya başlayacak merkezdeki yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin kaloriferle ısıtılacağı, duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunacağı kaydedildi.

Devlet Su İşleri, İzmir, AFAD, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi Gözü dönen adam, çay ocağında pitbull nedeniyle tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı Fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verdi 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi Oyun oynarken üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi
Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek Sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek         
16:55
Husumetli iki aile arasında çıkan baltalı, kürekli kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı Husumetli iki aile arasında çıkan baltalı, kürekli kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı         
16:17
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı         
15:17
Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi Rusya'da içkileri bitince dezenfektan içen 9 kişiden 7'si yaşamını yitirdi         
15:08
Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz         
14:56
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı         
13:39
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 17:11:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei