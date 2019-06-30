Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor

1 saat önce

İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde devam eden Gençlik Karnavalı'nın üçüncü gününde Duman grubu ve Hayko Cepkin sahne aldı.

İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor, System.String[]
İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde devam eden Gençlik Karnavalı'nın üçüncü gününde Duman grubu ve Hayko Cepkin sahne aldı.
İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde düzenlenin karnavalın 3. günü de geride kaldı.
Karnavalın 3'üncü gününde Duman grubu, Hayko Cepkin, Ben Fero, Güliz Ayla, Lımbotheque ve Hey Douglas performanslarını sergiledi.
Karnavalı düzenleyen şirket yetkilisi Enes Çimendağ gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar etkinliğe 35 bin kişiden fazla katılım sağlandığını söyledi.
Etkinliğin son gününde de yaklaşık 10 bin kişinin katılacağını tahmine ettiklerini ifade eden Çimendağ, etkinliğin sorunsuz gittiğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:59 Kaynak: AA
ben fero, Urla, Hayko Cepkin, İzmir, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktoru tehdit eden hasta yakınına 1 ay boyunca acil serviste çalışma cezası verildi Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 04:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Gençlik Karnavalı devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]