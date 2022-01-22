İzmir'deki Gıda Çarşısı'nın giriş-çıkış sorununa bağlantı yolu ile çözüm - Son Dakika

- İzmir'deki Gıda Çarşısı'nın giriş-çıkış sorununa bağlantı yolu ile çözüm

Milletvekili Necip Nasır ve Başkan Bilal Saygılı, Gıda Çarşısı esnafıyla buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: "Gıda Çarşısının ihtiyaca cevap verebilecek bir yere taşınması gerekiyor"

İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de Gıda Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek, esnafın talep ve sorunlarını dinledi. Milletvekili Necip Nasır, Gıda Çarşısı'nın en büyük sorunlarından birini hallettiklerini ve çarşıya 24 metrelik bir battı-çıktı yapılacağını söyledi. MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da, Gıda Çarşısı esnafının 80 metrekarelik alanda holding gibi bir mücadele verdiğini, çarşının sorunlarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e ilettiklerini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ve Müstakil Sanayici İşadamları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı, Gıda Çarşısı esnaflarıyla buluştu. Çok sayıda esnafın katıldığı toplantıda Milletvekili Necip Nasır ve Bilal Saygılı, esnafın sorunlarını ve önerilerini dinledi. Toplantıda; Gıda Çarşısı'ndaki trafik ve yol sorunu, güvenlik problemleri, mal tedariki konusunda yaşanan sıkıntılar ve ürünlere gelen zamlar hakkında konuşuldu.

Gıda Çarşısı'na bağlantı yolu yapılacak

Toplantıda konuşan Milletvekili Necip Nasır, "Gıda Çarşısı'na giriş çıkışlarda sorun yaşanıyor. Bu konunun üzerinde ben çok durdum. Mürselpaşa Bulvarı'ndan Gıda Çarşısı'na doğru 24 metrelik bir battı-çıktı bağlantısı için bakanlık onayını aldık. Artık top İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Yanılmıyorsam ihalesine de çıktılar. İhalenin ardından battı-çıktı inşaatı başlayacak. Bu konuyu bizzat takip ettim ve konu halloldu. 1-2 ay içerisinde yol çalışmaları başlar diye düşünüyorum" dedi.

Nasır: "Gıda Çarşısı'nın ihtiyaca cevap verebilecek bir yere taşınması gerekiyor"

Necip Nasır, İzmir'in Türkiye'deki bürokratik oligarşinin en ağır işlediği yer olduğunu vurgulayarak, "İzmir'de esnaf, iş adamı ve tüccar, ekmeği aslanın midesinden çıkartır. Bu anlayışın İzmir'de değişimini ve dönüşümünü sağlayabilmek için çalışıyoruz. Gıda Çarşısı'nın daha geniş bir alanda ve ihtiyaca cevap verebilecek bir yere taşınması gerekiyor. Burası aslında şehrin göbeği. Bu alan günün koşullarına göre değerlendirilerek sahiplerine çok daha iyi avantajlar sağlayabilir. Buradaki temel sorun İzmir'de arsa üretilmemesi. Arsa üretilemediğinden dolayı gerekli yapıların taşınabileceği alan yok. Benim önerim ise sizlerin bir kooperatif kurarak bir yer arayışına girerek yeni yapılanmaya gidilmesidir. Bunun için biz her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Saygılı: "Holdinglerin yapabileceği mücadeleyi veriyorsunuz"

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da, Gıda Çarşısı esnafının duruşunu ve tarzını Ege Bölgesi'ne örnek teşkil edecek seviyede olduğunu belirterek, "Çok az sermayelerle Anadolu'dan gelip 80-100 metrekarelik yerlerde belki de holdinglerin yapabileceği mücadeleyi veriyorsunuz. Ben bunlara şahidim. Buradaki sıkıntıları da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ilettik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de Gıda Çarşı'nı esnafının dışarı çıkmadığını, içeri giremediğini, 80 metrekarelik alanda 2 bin metrekaredeymiş gibi çalıştığını söyledik. Şehrin en dinamik çarşısında hareket kabiliyeti sıkıntılı. Burada umumi yerlerin olamayışı bile bizim için utanç verici. Vekilimiz Necip Nasır da, Gıda Çarşısı'nın sorunlarıyla dertlendi ve kendisi de bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Buraya bağlantı yolu olarak battı-çıktı yapılması kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçti. Belki bu sorun hallediliyor; ama bunun da devamının getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.