İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

İzmir'de Balkan göçmenlerinin oluşturduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadeler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine yönelik tepki açıklaması yaptı.

Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın Türk azınlığın maddi ve manevi değerlerine yönelik kültürel soykırım politikası uyguladığını ifade etti.

Yunanistan Türklerinin Türk kimliğini kabul etmeyen Dendias'ı gerçekleri görmeye davet ettiklerini dile getiren Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Yunanistan kendi ülkesinde yaşamakta olan azınlıkların kendi anayasası ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarını vermek zorundadır. AİHM'nin Batı Trakya Türkleri için aldığı kararlar da yerine getirilmelidir. Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin yanı sıra Rodos ve İstanköy Türklerinin de Türk kültürel kimliğini kabul etmelidir."

Açıklamanın ardından Kaymakçı ile beraberindekiler, konsolosluğun önüne siyah çelenk bıraktı.

Dernek temsilcileri daha sonra Konak Meydanı'nda bir araya gelerek 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden'a tepki açıklaması yaptı.

Burada konuşan Kaymakçı, 1915 olaylarının politikacılar değil tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek, "Bu iddiaları dillendirmek, uluslararası hukuk açısından Türk milletine karşı kin yaratmak amaçlı işlenen nefret suçudur. Yabancı parlamentoların Türkiye'ye karşı almış olduğu kararlar da Türkiye'ye karşı düşmanlığı körükleyen ırkçı, nefret suçudur." dedi.

Açıklamalara, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mümin Durmuş, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı İlhami Yıldız, İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve Kosova Rumeli Kültür Sanat Turizm Derneği Başkanı İbrahim Şengöz de katıldı.