İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika

İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

28.04.2021 14:51
İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını

İzmir'de Balkan göçmenlerinin oluşturduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadeler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine...

İzmir'de Balkan göçmenlerinin oluşturduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinde Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı ifadeler ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine yönelik tepki açıklaması yaptı.

Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan'ın Türk azınlığın maddi ve manevi değerlerine yönelik kültürel soykırım politikası uyguladığını ifade etti.

Yunanistan Türklerinin Türk kimliğini kabul etmeyen Dendias'ı gerçekleri görmeye davet ettiklerini dile getiren Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Yunanistan kendi ülkesinde yaşamakta olan azınlıkların kendi anayasası ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarını vermek zorundadır. AİHM'nin Batı Trakya Türkleri için aldığı kararlar da yerine getirilmelidir. Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin yanı sıra Rodos ve İstanköy Türklerinin de Türk kültürel kimliğini kabul etmelidir."

Açıklamanın ardından Kaymakçı ile beraberindekiler, konsolosluğun önüne siyah çelenk bıraktı.

Dernek temsilcileri daha sonra Konak Meydanı'nda bir araya gelerek 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden'a tepki açıklaması yaptı.

Burada konuşan Kaymakçı, 1915 olaylarının politikacılar değil tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiğini belirterek, "Bu iddiaları dillendirmek, uluslararası hukuk açısından Türk milletine karşı kin yaratmak amaçlı işlenen nefret suçudur. Yabancı parlamentoların Türkiye'ye karşı almış olduğu kararlar da Türkiye'ye karşı düşmanlığı körükleyen ırkçı, nefret suçudur." dedi.

Açıklamalara, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mümin Durmuş, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı İlhami Yıldız, İzmir Bal-Göç Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ve Kosova Rumeli Kültür Sanat Turizm Derneği Başkanı İbrahim Şengöz de katıldı.

Yunanistan, Soykırım, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu         
14:26
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu         
13:37
Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı         
12:54
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki göçmen derneklerinden Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement