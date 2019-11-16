Son Dakika Haberleri: İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 kişi tutuklandı
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İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polisin son 1 haftada düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 11 kişi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polisin son 1 haftada düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan 7 ortak operasyonda, yasa dışı yollarla Sakız Adası'na geçmek üzere hazırlanan 154 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8'i Suriye, 4'ü Türk uyruklu olmak üzere 12 kişiden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Türk uyruklu bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, idari para cezası uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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