İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 56 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.



Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, dün yaptığı açıklamada, İzmir merkezli, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 55 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Bu arada firari 25 zanlıyı yakalama çalışmaları kapsamında bir şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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