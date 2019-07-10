İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
8 dakika önce
İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:34 Kaynak: AA
merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Dikili
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettiği iddiasıyla adliyeye getirilen şüphelilerden 14'ünün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 10 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Sevgiliyken yüzünü parçalayan adamla evlenen Tuğçe, "Artık korkmayacağım" deyip ilk adımı attı İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada! Menemen'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR devrildi