Son Dakika Haberleri: İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
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İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu

8 dakika önce

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Dikili, İzmir, Güncel
İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Dikili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettiği iddiasıyla adliyeye getirilen şüphelilerden 14'ünün savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 10 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir merkezli 8 ilde yapılan operasyonda düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına gidişini organize ettiği öne sürülen 56 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:34 Kaynak: AA
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