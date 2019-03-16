Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Göçük Faciasında İkinci Cesede Ulaşıldı

İzmir'deki Göçük Faciasında İkinci Cesede Ulaşıldı

39 dakika önce

İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'deki Göçük Faciasında İkinci Cesede Ulaşıldı, System.String[]
İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşılırken, kurtarma ekipleri toprak altından çıkarmaya çalışıyor.

Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba günü bir göçük meydana gelmişti. Arama-kurtarma çalışmalarında ilk olarak Mehmet Ali Yalçın'ın cesedine ulaşılmıştı. Kayıp güvenlik görevlisi Mehmet Çiftçi'den (69) de acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, cesede ulaşırken, vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkarılıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

İşçi, İzmir, 3. Sayfa
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