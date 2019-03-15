İzmir'deki Göçük Faciasında Toprak Altında Kalan İşçilerden Cansız Bedenine Ulaşılan Bekçinin...

İzmir'deki göçük faciasında toprak altında kalan işçilerden cansız bedenine ulaşılan bekçinin Mehmet Ali Yalçın olduğu belirlendiİZMİR - İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden cansız bedenine ulaşılan bekçinin Mehmet Ali Yalçın olduğu belirlendi.

İzmir'deki göçük faciasında toprak altında kalan işçilerden cansız bedenine ulaşılan bekçinin Mehmet Ali Yalçın olduğu belirlendi



İZMİR - İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden cansız bedenine ulaşılan bekçinin Mehmet Ali Yalçın olduğu belirlendi.

Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba günü bir göçük meydana gelmişti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, günler sonra kayıp iki işçiden biri olan Mehmet Ali Yalçın'dan acı haber geldi.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, yer altını gözlemleyen sismik bir cihazla cesede ulaşırken, cesedin kime ait olduğu tespit edilemedi. Kayıp bekçilerden Mehmet Çiftçi'nin yakınları cesedi Çiftçi'ye ait olduğunu öne sürmüştü. Savcılık kimlik tespitini yeterli görmeyip cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na otopsi için kaldırmıştı. Yapılan otopsi sonucu cesedin Mehmet Ali Yalçın'a ait olduğu belirlendi.

Mehmet Çiftçi (69)'yi ise arama-kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

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