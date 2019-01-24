Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Göçükte 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

İzmir'deki Göçükte 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

1 saat önce

İzmir'deki göçükte 1 kişinin cesedine ulaşıldıİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada saatlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı.

İzmir'deki göçükte 1 kişinin cesedine ulaşıldı

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada saatlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı. Göçük altında kalan kişinin 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, Genel
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