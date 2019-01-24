İzmir'deki Göçükte 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
1 saat önce
İzmir'deki göçükte 1 kişinin cesedine ulaşıldıİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde çöken metruk binada saatlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı.
İzmir
'deki göçükte 1 kişinin cesedine ulaşıldı
İZMİR İzmir'in Konak
ilçesinde çöken metruk binada saatlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda ekipler 1 kişinin cesedine ulaştı. Göçük altında kalan kişinin 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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