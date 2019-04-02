Son Dakika Haberleri: İzmir'deki "Haraç" Cinayeti

İzmir'deki "Haraç" Cinayeti

31 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde kendisinden haraç istediğini iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'deki
İzmir'in Bornova ilçesinde kendisinden haraç istediğini iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Altındağ Semti'ndeki bir işyerinin önünde İbrahim Gönül'ü (30) tabancayla vurarak öldüren Dursun K'nın İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Dursun K. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Bornova ilçesinde kahvehane işleten Dursun K, 31 Mart'ta haraç için iş yerine geldiği öne sürülen İbrahim Gönül'e tabancayla ateş etmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçarak yakındaki Kokluca Mezarlığına saklanan Dursun K, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:21 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
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