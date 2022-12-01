İzmir'de haşemayla havuza girmek isteyen kadını engelledikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen ceza belli oldu

İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitenin havuzuna haşemayla girmek isteyen kadını engelledikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakkında karar verildi. Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonunda sanıklara 10'ar ay hapis cezası verilmesi talep edilirken, hakim cezaların ertelenmesini kararlaştırdı.

İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede havuza haşemayla girmek isteyen kadını engelledikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın cezası belli oldu. Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıkların avukatı katıldı. Sanıklar ve müşteki duruşmada yer almadı. 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçunu düzenleyen 115/1 maddesi gereğince ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. 10'AR AY HAPİS CEZASI Hakim, sanıklar H.G, İ.Y. ve M.D'nin üzerlerine atılı "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl hapis ile cezalandırılmasına, cezanın indirim yapılarak 10'ar aya düşürülmesine karar verdi. Hakim, cezaların ertelenmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU? Dikili'de ailesiyle tatil yapan Tuğçe Çetin, geçen yıl 10 Ağustos'ta haşema giydiği için yazlık sitenin havuzunu kullanmasının engellendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş, site yöneticisi, yardımcısı ve bir site sakini hakkında dava açılmıştı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da Çetin'in "din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına" karar vermiş, ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA

İzmir'de İktisat Kongresi İçin Son Paydaş Buluşması Sanayici, Tüccar ve Esnaf Temsilcileriyle Yapıldı

Karabük'ten kısa kısa