Hastanelerde aşı mesaisi sürüyor - Son Dakika

İzmir'deki hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan aşı uygulaması, "tam kapanma" sürecinde de devam ediyor.

Kentteki büyük hastanelerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de BioNTech ve Sinovac aşısı olmak isteyenler, randevu saatlerinde hastaneye gelerek sıraya girdi.

Aşı olmak için hastaneye gelenlerden 61 yaşındaki İlhan Gündüz, AA muhabirine Kovid-19 sürecinin başından bu yana kısıtlamalara uyduğunu belirtti.

Gündüz, "Şimdiye kadar zamanımızı evde geçirdik. Bugün aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Nalan Öner ise ikinci doz aşı için hastaneye geldiğini belirterek, "Bu süreçte aşı olmak çok önemli. Bence herkes aşısını olsun." ifadelerini kullandı.