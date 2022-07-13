İzmir'deki Hayvan Mezarlığının Yüzde 35'i Doldu - Son Dakika
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İzmir'deki Hayvan Mezarlığının Yüzde 35'i Doldu

13.07.2022 11:46
İzmir'deki Hayvan Mezarlığının Yüzde 35'i Doldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 4 bin kapasiteli Seyrek Hayvan Mezarlığı'nda doluluk oranı yüzde 35’e ulaştı. Hayvanseverlerin kaybettikleri minik dostlarını defnedebilecekleri hayvan mezarlığının yanında ayrıca bakıma muhtaç sokak hayvanları için yuva da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 4 bin kapasiteli Seyrek Hayvan Mezarlığı'nda doluluk oranı yüzde 35'e ulaştı. Hayvanseverlerin kaybettikleri minik dostlarını defnedebilecekleri hayvan mezarlığının yanında ayrıca bakıma muhtaç sokak hayvanları için yuva da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Seyrek'te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığı, hayvanseverlerin önemli bir sorununu ortadan kaldırdı. İzmir'in ilk hayvan mezarlığında doluluk oranı yüzde 35'e ulaştı. Kaybettikleri evcil kedi ve köpeklerini gömmek isteyen vatandaşların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Seyrek Geçici Köpek Bakımevi'ne başvurmaları gerekiyor.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 43 dönümlük alanda oluşturduğu Seyrek Köpek Bakımevi'nde yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için 'Can Dostlar Yuvası' bulunuyor. Kompleks, aynı anda her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak bin kedi ve köpeği misafir edebiliyor

Gömü ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hakkında detaylı bilgi (0232) 2939478 numaralı hattan alınabilir.

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Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki Hayvan Mezarlığının Yüzde 35'i Doldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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