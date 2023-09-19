İzmir'deki helikopter kazasında Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

İzmir'deki helikopter kazasında Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Son Güncelleme: 19.09.2023 10:01

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Baraj gölünde bulunan diğer 3 mürettebatın da cesedine ulaşıldığı ve arama çalışmalarının sonlandırıldığı açıklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangınında görev yaptığı sırada Tahtalı Barajı'na düşen helikopter kazasında Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un da cansız bedenine ulaşıldı. Vaillikten baraj gölündeki 3 mürettebatın da cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilerek, arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

TAHTALI BARAJI'NA DÜŞTÜ

Geçen cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yerini geri görüşlü helikoptere bıraktı. Saat 23.53 sıralarında ise içinde 3'ü Kırgızistan uyruklu ve Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu 4 kişinin bulunduğu helikopter ile bağlantı kesildi. Helikopterin su almak için gittiği Tahtalı Barajı havzasına düştüğü belirlendi. Kırgızistan uyruklu mürettebat Erkinbek İsabekov, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken hastanede tedaviye alındı.

İzmir'de baraja düşen helikopterdeki Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Baraja getirilen kurtarma balonları su altına indirildi ve helikoptere bağlandı. Helikopter saplandığı balçıktan kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Dün yürütülen çalışmalarda Kırgızistan uyruklu mürettebatlar Oleg Agayev ve İanshanlo Lamzar'ın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'nun bulunması için barajda dalgıçlarla yürütülen çalışmaların yanı sıra sensörlü dron ile de havza tarandı ancak Tutuk'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı.

İzmir'de baraja düşen helikopterdeki Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

VALİLİK: TÜRK MÜRETTABATIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İzmir Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada Tutuk'un da cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Menderes ilçesi Keler Mahallesi'nde Tahtalı Barajı'na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İzmir'de baraja düşen helikopterdeki Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki helikopter kazasında Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki helikopter kazasında Türk mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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