Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Heyelan

İzmir'deki Heyelan

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, heyelan nedeniyle 27 evin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde mağdurların daha sağlıklı bir alana yerleşmesi konusunda gerekenin yapılacağını belirtti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, heyelan nedeniyle 27 evin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde mağdurların daha sağlıklı bir alana yerleşmesi konusunda gerekenin yapılacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kocaoğlu, heyelan bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Kocaoğlu, devletin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarının seferber edileceğini, benzer bir felaketin geçen sene Menemen Çukurköy'de de yaşandığını anımsattı.

Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yapılması gerekiyorsa el birliğiyle yapılacak. Menemen Çukurköy'deki sorunu nasıl çözdüysek, burada da gereğini yaparız. Heyelan olan yere yeniden ev yapılamayacağına göre bu vatandaşları yine Eğridere köyünde Hazineye ait sağlıklı bir yere taşıyıp başlarını sokacak bir ev kurmak gerekiyor. Hemşehrilerimizin yanındayız. Geçen sene Menemen Çukurköy'de sel nedeniyle pek çok ev kullanılamaz hale geldi. Orada yaptığımız çalışmaları, aynı projenin burada da yapılacağını göstermek için isteyen tüm vatandaşlarımızı buradan otobüsle Çukurköy'e götüreceğiz. Orada nereden nereye gelindiğini gördükten sonra ikna olacaklardır."

Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yol yerine 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yeni bir yol açtığı, mağdur olanlar için de Belediye Aşevinden her gün sıcak yemek gönderildiği belirtildi.

Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde ocak ayındaki yağışlar sonrası yerde oluşan çatlaklar 11 Şubat'tan sonra hızla genişlemiş, heyelan sonucu bir evin yıkıldığı bölgedeki 27 evle ilgili tahliye kararı verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Bornova, Eğridere, İzmir, Güncel
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