İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

12.02.2021 02:49

İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada Hortum faciası kamerada İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi.

İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

Hortum faciası kamerada

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi. Yaşanan felaket güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.

Öte yandan meydana gelen felaket bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın şiddetli bir şekilde estiği, rüzgarda uçan cisimler nedeniyle ortalığın savaş alanına dönmesi ve teknelerin alabora aldığı anlar yer aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hortum faciasının ardından belediye ve AFAD ekiplerinin bölgede inceleme yaptıklarını, hasar tespit çalışmalarının sabah saatlerinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada
İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada
İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada
İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada

Hortum, Çeşme, İzmir, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki hortum sonrası ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kamerada - Son Dakika


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