İzmir'deki husumetlisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde işe gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.



Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada çalışan Kemal Torun (39), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Torun, tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçak darbesi aldı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalede Torun'un hayatını kaybettiğini belirlendi.



Eşi hamile olan Torun'un 2 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Torun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kemal Torun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen M.G. (24) isimli şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.G.'yi (24) ikametinde gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan zanlının ilk ifadesinde, maktul Kemal Torun ile aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi. - İZMİR