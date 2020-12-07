İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

07.12.2020 17:48
İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Hypaipa Antik Kenti'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan kurtarma kazıları ve temizlik çalışmaları sayesinde turizme kazandırılması amaçlanıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Hypaipa Antik Kenti'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan kurtarma kazıları ve temizlik çalışmaları sayesinde turizme kazandırılması amaçlanıyor.

İlçeye 5 kilometre mesafedeki Günlüce Mahallesi'nde bulunan Hypaipa Antik Kenti, Lidya döneminin önemli kentlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Lidyalıların yanı sıra Persler ve Romalılar döneminde de kültür merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen antik kentin ismi, Bizans dönemi kaynaklarında da sık geçiyor.

Antik dönemin iki önemli kenti Sardes ve Efes'i birbirine bağlayan ticaret yolunun üzerinde stratejik açıdan önemli bir noktada bulunan antik kentin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Roma dönemine ait iki büyük tünelin bulunduğu Hypaipa Antik Kenti'nde Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından 2 hafta önce başlatılan kurtarma kazı ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar sayesinde o dönemde kentin su ihtiyacını karşılayan sarnıcın da gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Kazılar köylüler için iş kapısı oldu

Kazının bilimsel sorumluğunu yürüten emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, kentin antik dönemde bölgede Efes'in ardından en önemli ikinci büyük kent olduğunu belirtti.

Bu nedenle bölgede çok geniş bir alanda farklı mimariye sahip kalıntıların bulunduğunu ifade eden Sevin, "Kazılacak çok yer var. Tiyatrosu, kalesi, surlarıyla çok büyük bir şehirle karşı karşıyayız. Lidya döneminden başlayarak Bizans dönemine kadar gelişen, büyüyen bir kent burası. Çalışmaların ardından birçok yerli ve yabancı turistin burayı görmek isteyeceğini düşünüyoruz." dedi.

"Şimdiden ilgi görmeye başladı"

Prof. Dr. Sevin, Hypaipa Antik Kenti'nde Roma dönemine ait sarnıçta da çalışmanın sürdüğünü, iki büyük galeriden oluşan 1600 yıllık sarnıcın mimarisi ve büyüklüğüyle dikkati çektiğini ifade etti.

Buranın daha önce çok kötü durumda olup içine girilemediğini anlatan Sevin, "Temizleyip turizme kazandırma amacını güdüyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce çalışmalara başladık ama şimdiden ilgi görmeye başladı. İnsanlar merak edip gelmeye başladı. Gelenler de gerçekten ortamdan etkileniyor. Dolayısıyla temel amaç tarihi eserlerimizi ortaya çıkararak bölge turizmine katkıda bulunmak. Proje şu anda sadece bu alanla sınırlı ama gelecek dönemde projenin genişlemesini bekliyoruz." diye konuştu.

Günlüce Mahalle Muhtarı Adem Keskin de bölgenin turizme açılmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

Turizm, Ödemiş, İzmir, Efes, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika Magazin


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