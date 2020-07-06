İzmir'deki iki barajda tehlike çanları - Son Dakika

İzmir'deki iki barajda tehlike çanları

İzmir'de, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 37,87'ye, Balçova Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 33,35'e düştü.

İzmir'de, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 37,87'ye, Balçova Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 33,35'e düştü.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)'nin resmi internet sayfasındaki verilere göre, 16 milyon metreküp kullanılabilir su hacmine sahip Kutlu Aktaş Barajı'ndaki mevcut kullanılabilir su miktarı 6 milyon 162 bin metreküp olarak ölçüldü. Verilerine göre, geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki su miktarı yüzde 75,48 oranındaydı. 2019 yılında ise barajdan 4 milyon 993 bin 918 metreküp su kullanılmıştı.


Balçova Barajı yüzde 33,35


Öte yandan, İZSU verilerine göre İzmir'in diğer barajlarında da seviye azalmasının olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 83,62 iken bu yıl yüzde 50,27'e, Balçova Barajı'nda yüzde 54,12'den yüzde 33,35'e, Ürkmez Barajı'nda yüzde 78,1'den yüzde 65,67'ye, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 81,21'den yüzde 60,02'ye düştü.


Yetkililer, barajlardaki su seviyelerinin düşmesi nedeniyle vatandaşları su kullanımında tasarruflu olmaya davet etti. - İZMİR

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki iki barajda tehlike çanları - Son Dakika
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