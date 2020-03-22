İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

16 dakika önce

İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi, yolun karşısına geçmek isterken yere düştü.

İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi, yolun karşısına geçmek isterken yere düştü. O esnada yoldan geçmekte olan otomobilin altında kalan şahıslardan birisi olay yerinde, diğeri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç anlar MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 02.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Bostanlı Pazaryeri yakınında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen İlhami K. ve arkadaşı Harun A., pazaryerinin yakınında yolun karşısına geçmek istedi. O esnada dengesini kaybeden ikili yere düştü. Bu sırada, Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı istikametine gitmekte olan Levent A. yönetimindeki 35 AEH 836 plakalı otomobil, İlhami K. ile arkadaşı Harun A.'nın üstünden geçti. Durumu gören vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İlhami K. ve Harun A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Harun A., kaza yerinde can verdi. İlhami K. ise ambulansa alınarak çevredeki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan İlhami K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MOBESE kameraları tarafından görüntülendi

Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kaza anı, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmek isterken yere düşen iki kişinin üzerinden otomobilin geçme anı ve ikilinin yerde metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazanın ardından yolda görülen fren ve kan izleri, kazanın dehşetini gözler önüne serdi. Öte yandan, kaza sonrası yaşamlarını yitiren ikilinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Levent A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'deki iki ölümlü kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:52 Kaynak: İHA

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