İzmir'deki İlk Kurşun Anıtı'nın rölyefini çalınmak istendi! Hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi sonucu son buldu

İzmir'de Konak Meydanı'nda bulunan ve İzmir'in en önemli simgelerinden olan İlk Kurşun Anıtı, hırsızların hedefi oldu. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin anısına 1974 yılında yapılan anıtın yan bölümünde bulunan ve Milli Mücadele'yi resmeden rölyef, hırsızlar tarafından çalınmak istendi.

POLİSİN 24 SAAT NÖBET TUTTUĞU HÜKÜMET KONAĞI'NA 100 METRE MESAFEDE

Enilen bilgilere göre, hırsızlık girişimi geçen hafta yaşandı. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 2 kişi, rölyefi gece saatlerinde yerinden söktü. Polisin 24 saat nöbet tuttuğu Hükümet Konağı'na 100 metre mesafede yaşanan hırsızlık girişimi, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine son buldu. Panikle rölyefi yere bırakan hırsızlar, yakalanarak gözaltına alındı.

RÖLYEF, TAMİR EDİLMEK ÜZERE ATÖLYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yerinden sökülüp beton zemine bırakıldığı için hasar gören rölyef, emniyet güçlerince İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent için çok önemli simgesel anlam taşıyan rölyefi tamir edilmek ve bakımı yapılmak üzere atölyeye götürdü. Vatandaşlar ise hırsızlık girişimine tepki olarak Hasan Tahsin heykelinin eline Türk bayrağı yerleştirdi.