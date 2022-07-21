Polisin müdahale ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde, basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçen gruptan bazı kişilerin, sopaya takılı flama ve pankartla polise vurduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Şanlıurfa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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