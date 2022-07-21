İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı

21.07.2022 11:31
İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı

İzmir'in Konak ilçesinde dün izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde dün izinsiz gösteri yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 19 şüpheli serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda hayatlarını kaybedenleri anmak için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gösteri yapmak isteyen gruptan gözaltına alınan 7'si kadın 19 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, işlemin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan gruba müdahale sırasında, göstericilerin pankart ve flama sopalarıyla yaralanan 4 polis memuru, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polisin müdahale ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerde, basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçen gruptan bazı kişilerin, sopaya takılı flama ve pankartla polise vurduğu görülüyor.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Şanlıurfa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki izinsiz gösteride gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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