İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 8-14 Kasım arasında 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerdeki aramalarda 129 bin 580 makaron, 3 bin 541 paket kaçak sigara, 109 kilogram tütün, 2 bin 135 litre etil alkol, kaçak alkol imalatında kullanılan malzemeler, 3 bin 600 litre katkılı akaryakıt, 586 kaçak eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.