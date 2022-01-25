İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 17-23 Ocak haftasında, 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak, Karşıyaka ve Tire'de belirlenen iş yeri, ev, depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 37 bin 800 dolu makaron, 410 bin boş makaron, 13 şişe sahte içki, tabanca ve fişek, 1080 cep telefonu, 2 bin 160 elektronik eşya, 1365 cinsel içerikli ürün 20 bin 572 hap, 459 sikke, 285 tarihi obje, 3 bin 124 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.