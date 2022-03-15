İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

15.03.2022 13:27
İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 6-12 Mart arasında 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı ve Narlıdere ve 4 ilde ev, iş yeri, depo ve araçlarda yapılan aramalarda 900 bin dolu makaron, 9 bin 280 litre etil alkol, 10 litre sahte içki, 9 bin 155 boş kavanoz ve kapağı, 2 kilo 30 gram cinsel gücü artırdığı öne sürülen ilaç etken maddesi, 22 bin 872 hap, spreyler ve suçta kullanılan 500 litrelik kazan ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'u tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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