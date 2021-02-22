Son dakika haberleri... İzmir'de 661 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de 661 adet tarihi eser ele geçirildi
22.02.2021 18:53
Son dakika haber... İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 661 adet tarihi eser ele geçirildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 661 adet tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste tarihi eser bulunduğuna yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, adrese düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 626 sikke ve 35 obje olmak üzere toplam 661 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı "Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı