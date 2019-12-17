İzmir'deki kadına şiddet protestosunda provoke iddiasına 25 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'deki kadına şiddet protestosunda provoke iddiasına 25 gözaltı

7 saat önce

İzmir'de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen danslı eyleme katılarak etkinliği provoke ettikleri iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki kadına şiddet protestosunda provoke iddiasına 25 gözaltı, System.String[]

İzmir'de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen danslı eyleme katılarak etkinliği provoke ettikleri iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kadına şiddeti protesto amacıyla düzenlenen danslı protestoya katılan bazı kişilerin provoke amaçlı eylem içerisinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Olay günü yasaya aykırı slogan attıkları ve polisin uyarılarına rağmen eylemlerini sürdürdükleri belirlenen 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden önemli bölümü hakkında terör örgütleri PKK, MLKP ve DHKP-C üyeliği suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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