İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu - Son Dakika
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İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu

01.05.2022 10:27

İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu İzmir'in Seferihisar ilçesine Ramazan Bayramı tatilini geçirenler, çadır ve karavan kampına yoğun ilgi gösterdi.

İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesine Ramazan Bayramı tatilini geçirenler, çadır ve karavan kampına yoğun ilgi gösterdi. Sığacık'ta kamp alanlarının yüzde 90'ı doldu.

Ramazan Bayramı tatilinde otelleri tercih etmeyen yerli turist, çadır ve karavan kamplarına yoğun ilgi gösterdi. Seferihisar ilçesindeki kamp alanları, izole bir ortamda doğa ile iç içe tatil geçirmek isteyenlerin gözdesi oldu. İlçede 5 yıldır kamp alanı işletmeciliği yapan İlaynur Şafak, "Bayram sebebiyle bütün karavanlarımız ve çadırlarımız dolu. Glamping tatili son zamanlarda popülerleşiyor. Pandemiden sonra daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu bayram da geçen bayram gibi dolu dolu geçiyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi. Bayram tatili için karavan tatilini tercih eden Bora Baloğlu, "Dışarıdan kendimiz bir şeyler getirip burada yemeğimizi yapabiliyoruz. Karavan tatillerini çok merak ediyorduk" diye konuştu.

İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu
İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu
İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu
İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu
İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu
İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu
İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu

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İzmir Otogarı'nda bayram yoğunluğu İzmir Otogarı'nda bayram yoğunluğu İzmir Otogarı'nda bayram yoğunluğu İzmir Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki kamp alanlarında bayram yoğunluğu - Son Dakika


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