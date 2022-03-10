İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

10.03.2022 13:44

İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandıİZMİR İzmir'in Buca ilçesinde bir ganyan bayiinde işlenen kan davası cinayetinin zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

İZMİR İzmir'in Buca ilçesinde bir ganyan bayiinde işlenen kan davası cinayetinin zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, 12 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti.

Olay 8 Mart akşamı saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde bulunan ganyan bayisinde meydana geldi. İbrahim Dağ (47), ganyan bayisinde bulunduğu esnada, aralarında kan davası olduğu öğrenilen Emre Y. ile karşılaştı. Belindeki tabancasını çıkaran Emre Y., İbrahim Dağ'a ateş ederek kaçtı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Dağ, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli E.Y. ise Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Durumu ağır olan Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Dağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Cinayet zanlısı Emre Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almış

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında, katil zanlısı Emre Y.'nin ağabeyi Maşallah Y.'nin 2010 yılında darp edilerek öldürüldüğü ve İbrahim Dağ'ın da bu olayın zanlılarından olduğu iddia edildi. 12 yıl önce gerçekleşen olaydan ötürü İbrahim Dağ'ın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, Emre Y.'nin de ağabeyinin ölümünden 12 yıl sonra intikam almak için Dağ'ı öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde de, Dağ'ı abisinin intikamını almak için öldürdüğünü söylediği öğrenilmişti.

İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş Son dakika haberleri... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı... Ağabeyinin intikamını almak için öldürmüş Son dakika haber... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı Son dakika haber... İzmir'deki kan davası cinayetinde 12 yıllık intikam detayı

Akıncılar, Polis, İzmir, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm bu akşam ekranlarda! Hakan sırrının ortaya çıkmasından korkuyor!
14:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na soruldu: Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları birbirine seslerini yükseltti mi?
14:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ölecek mi?
14:19 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Oruç Reis'in başına neler gelecek?
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement