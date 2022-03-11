İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

11.03.2022 00:58
İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir ganyan bayiinde işlenen kan davası cinayetinin zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir ganyan bayiinde işlenen kan davası cinayetinin zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Mart akşamı saat 17.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi'nde bulunan bir ganyan bayisinde meydana geldi. İbrahim Dağ (47), ganyan bayisinde bulunduğu esnada aralarında kan davası olduğu öğrenilen Emre Y. (36) ile karşılaştı. Belindeki tabancasını çıkaran Emre Y., İbrahim Dağ'a ateş ederek kaçtı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dağ, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Emre Y. ise Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Durumu ağır olan Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Dağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Emre Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl önce öldürülen ağabeyinin intikamını almış

Katil zanlısı Emre Y.'nin ağabeyi Maşallah Y.'nin 2010 yılında darp edilerek öldürüldüğü ve İbrahim Dağ'ın da bu olayın zanlılarından olduğu iddia edildi. 12 yıl önce gerçekleşen olaydan ötürü İbrahim Dağ'ın bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, Emre Y.'nin ağabeyinin intikamını almak için Dağ'ı öldürdüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde de Dağ'ı ağabeyinin intikamını almak için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. - İZMİR

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Akıncılar, Polis, İzmir, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'deki kan davası cinayetinin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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