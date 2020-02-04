İzmir'deki kan donduran cinayette şüpheli sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki kan donduran cinayette şüpheli sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'deki kan donduran cinayette şüpheli sayısı 3'e yükseldi

6 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ile 5 yaşındaki oğlunun evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili komşuları olan bir kişi ile 2 oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'deki kan donduran cinayette şüpheli sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Menemen ilçesinde Suriye uyruklu hamile kadın ile 5 yaşındaki oğlunun evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili komşuları olan bir kişi ile 2 oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'nde Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdi. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark etti. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu olayla ilgili komşuları olan bir kişi gözaltına alınmıştı, babanın ardından 2 oğlu da gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli şahısların emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan, ölen kadının İstanbul'da oturan kardeşi Ali Alahmed, olayı dün saat 15.30 sıralarında öğrenerek Menemen'e geldiğini, hırsızlık olayı olduğundan şüphelendiğini söyledi. Alahmed, "Ben, polislerin ve devletin en kısa sürede katili bulacağını biliyorum. En büyük cezayı alsın istiyorum" dedi. - İZMİR

Menemen, Suriye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
İzmir suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki kan donduran cinayette şüpheli sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]