Üye Girişi
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika

İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu

05.02.2022 07:03

İZMİR'in Buca ilçesinde, 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizden yanmış erkek cesedi çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizden yanmış erkek cesedi çıktı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin servis şoförü Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlendi. Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesindeki ailesine haber verildi.

Buca ilçesinde, 1 Şubat Salı akşamı saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bir valizin yandığı görüldü. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTIYangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Valizden çıkartılan cesedin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.KİMLİĞİ BELİRLENDİ Adli Tıp'ta yapılan çalışmalar neticesinde öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu
YORUMLAR
500

Metin Çetinkaya, Narlıdere, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:26 Paylaştığı doğum günü videosu yüzünden işinden olduğu öne sürülen Dilara Öğretmen'le ilgili kurumdan açıklama geldi
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:49 Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:39 DEAŞ suikastı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'ya tepki gösteren İmamoğlu: Büyük bir görev ihmali var
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 07:16:14. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki kan donduran cinayette, valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement