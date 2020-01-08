İzmir'deki kanlı pusuda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki kanlı pusuda 10 kişi tutuklandı

6 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarında pusu kuran grubun kurşunlarına hedef olan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ile Lokman Çakır'ın (40) hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüphelinden, 10'u tutuklandı.

İzmir'deki kanlı pusuda 10 kişi tutuklandı, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yol kenarında pusu kuran grubun kurşunlarına hedef olan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ile Lokman Çakır'ın (40) hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 20 şüphelinden, 10'u tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü gece saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, yol kenarında pusu kuran silahlı bir grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peşpeşe ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü süratini artırıp olay yerinden hızla kaçarken tesadüfen yolda bulunan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara ile başka bir otomobildeki Lokman Çakır, kurşunların hedefi oldu. Yaralı 2 kişi, kaldırıldıkları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, farklı zamanlarda 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanırken, 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Serkan Kara, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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