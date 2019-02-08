İzmir'deki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

İzmir
'in Dikili
ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Naim Kocabıyık
(24) son yolculuğuna uğurlandı. İsmetpaşa Mahallesi
'ndeki evinde dün eşiyle birlikte sobadan sızan gazdan zehirlenen Kocabıyık için Dikili Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kocabıyık'ın cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dikili Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eşiyle birlikte zehirlenen ve hamile olduğu öğrenilen Tuğçe Kocabıyık'ın ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Dikili ilçesinde dün haber alamadığı oğlunun evine giden Aytekin Kocabıyık, uzun süre çalmasına karşın açılmayan kapıyı kırarak içeri girmiş, oğlu ve gelinini hareketsiz halde bulmuştu.
Sağlık ekipleri, Naim Kocabıyık'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirlemiş, 24 yaşındaki Tuğçe Kocabıyık'ı ise Dikili Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Kocabıyık, daha sonra ambulans helikopterle İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Dikili pazarında balıkçılık yapan Naim Kocabıyık'ın, eşinin hamile olduğu haberini iki gün önce aldığı öğrenildi.