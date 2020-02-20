İzmir'deki kavgada bıçakla öldürülen genç toprağa verildi - Son Dakika

Şüpheli B.A. ise kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli B.A'nın (16) Emniyet Müdürlüğünde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Cenaze törenine Gülçiçek'in ailesi ve yakınları katıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan 24 yaşındaki Gülçiçek'in cenazesi, Tepecik Merkez Camisi'ne getirildi.

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